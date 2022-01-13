Мишина и Галлямов обновили мировые рекорды в произвольной программе и по сумме баллов

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов с мировыми рекордами выиграли чемпионат Европы.

За произвольную программу пара получила 157,46 балла. По сумме выступлений они набрали 239,82 балла.

Отметим, что перед Мишиной и Галлямовым выступала другая российская пара — Евгения Тарасова и Владимир Морозов. По сумме программ они набрали 236,43 балла, что на тот момент также являлось новым мировым рекордом.

Предыдущие рекорды в произвольной и по сумме выступлений принадлежали китайской паре Вэньцзин Суй и Цун Хань. На чемпионате мира 2019 года они набрали 155,60 и 234,84 балла соответственно.