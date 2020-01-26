Метаморфозы Щербаковой. Как меняется платье двукратной чемпионки России в произвольной программе

Двукратная чемпионка России Анна Щербакова в произвольной программе выступает в платье, которое меняет цвет по ходу проката. Фигуристка начинает кататься в фиолетовом цвете, а заканчивает в красном.

Фигуристка исполняет свою произвольную программу под рразличные композиции из балета «Жар-птица» Игоря Стравинского. Хореографом-постановщиком выступил Даниил Глейхенгауз.