ЧЕ-2020 ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
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Метаморфозы Щербаковой. Как меняется платье двукратной чемпионки России в произвольной программе

12:03
Как меняется платье Анны Щербаковой в произвольной программе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Как меняется платье Анны Щербаковой в произвольной программе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Двукратная чемпионка России Анна Щербакова в произвольной программе выступает в платье, которое меняет цвет по ходу проката. Фигуристка начинает кататься в фиолетовом цвете, а заканчивает в красном.

Фигуристка исполняет свою произвольную программу под рразличные композиции из балета «Жар-птица» Игоря Стравинского. Хореографом-постановщиком выступил Даниил Глейхенгауз.

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