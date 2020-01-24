Максим Ковтун поздравил Алиева и Даниеляна с медалями ЧЕ

Четырехкратный чемпион России Максим Ковтун поздравил Дмитрия Алиева и Артура Даниеляна с удачным выступлением на чемпионате Европы в австрийском Граце.

Алиев, который был вторым после короткой программы, в произвольной занял первое место и по сумме набрал 272.89 балла. Это первая победа для действующего чемпиона России на европейских первенствах. 16-летний Артур Даниелян стал серебряным призером турнира с результатом 246.74 балла. Тройку призеров замкнул ученик Этери Тутберидзе Морис Квиталешвили.

— Очень рад за наших ребят, Дмитрия Алиева и Артура Даниеляна. Браво, парни! Но что уж скрывать, больше всего счастлив за моего самого близкого друга. Знаю, сколько ты шел к этому, преодолевая себя, вытерпев очень многое, дай бог, чтоб это было только начало и ты шел к новым более весомым победам. Морис — призер Чемпионата Европы! — написал Ковтун в своем Instagram.