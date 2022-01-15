Леонова — о победе Кондратюка: «Очень рада за Марка! Но на Олимпиаде нам будет трудно попасть даже в топ-5»

Серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова в разговоре с «СЭ» отреагировала на победу российского фигуриста Марка Кондратюка на чемпионате Европы в Таллине.

«Я ожидала увидеть Марка на пьедестале, потому что он хорошо заявил о себе на чемпионате страны. У меня не было сомнений, что что-то может пойти не так. Времени от чемпионата России, на котором Марк был в прекрасной форме, прошло немного. Я надеялась, что он соберется и выдаст не менее хорошее катание на чемпионате Европы. Очень рада за Марка! Это новое дыхание для нашей мужской сборной. Здорово, что у нас есть человек, на которого можно положиться», — сказала Леонова «СЭ».

Также Леонова считает, что на Олимпиаде российским фигуристам будет непросто попасть даже в топ-5.

«Олимпиада — серьезный старт. Будет много очень хороших спортсменов. Тяжело будет попасть даже в топ-5, потому что состав на игры будет огненным. Бороться, конечно, нужно. Надо будет показать свой максимум, заявить о себе. Нервы у всех есть, а на таких стартах они играют большую роль. Вот у кого крепче нервы, тот и будет на пьедестале», — добавила Леонова «СЭ».

Итоговый балл действующего чемпиона России составил 286,56 балла: 18-летний Кондратюк впервые стал чемпионом Европы.

Четвертое место занял еще один представитель России Андрей Мозалев (265,69). Евгений Семененко стал пятым (260,00).