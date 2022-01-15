Лайшев об итогах чемпионата Европы: «О том, что решено олимпийское золото говорить нельзя!»

Глава «Самбо-70» Ренат Лайшев в разговоре с «СЭ» отреагировал на результаты российских фигуристок на чемпионате Европы в Таллине.

«Поздравляю от всего коллектива «Самбо-70» всех трех девчонок! Этери Георгиевна пытается учесть ошибки короткой программы и в произвольной подтянуться. Так и получилось. О том, что решено олимпийское золото говорить нельзя! Это все большой труд, и то она (Камила Валиева) упала. Щербаково очень элегантно и красиво откатала. Еще раз всех поздравляю», — сказал Лайшев «СЭ».

Российские фигуристки заняли весь пьедестал по итогам чемпионата Европы в Таллине.

Камила Валиева впервые в карьере выиграла чемпионат Европы. В произвольной программе она успешно приземлила четверной сальхов и четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом. За прокат она получила 168,61 балла. По сумме выступлений фигуристка набрала 259,06 балла.

Второе место заняла Анна Щербакова, прыгнувшая четверной флип в произвольной программе. По сумме двух программ она набрала 237,42 балла.

Замкнула тройку Александра Трусова, успешно исполнившая два четверных прыжка в произвольной программе (234,36).