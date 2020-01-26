Косторная выиграла чемпионат Европы в Граце, Щербакова — вторая, Трусова — третья
Российская фигуристка Алена Косторная выиграла чемпионат Европы в австрийском Граце. 16-летняя спортсменка набрала 240,81 балла в сумме.
Второе место заняла еще одна россиянка Анна Щербакова (237,76). Третьей стала также представительница России Александра Трусова (225,34).
Грац (Австрия)
Чемпионат Европы
Женщины
Произвольная программа
1. Анна Щербакова (Россия) — 159,81
2. Алена Косторная (Россия) — 155,89
3. Александра Трусова (Россия) — 150,39
4. Алексия Паганини (Швейцария) — 124,06
5. Ева Лотта Кийбус (Эстония) — 121,54
6. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 119,27
Итог
1. Алена Косторная (Россия) — 240,81
2. Анна Щербакова (Россия) — 237,76
3. Александра Трусова (Россия) — 225,34
4. Алексия Паганини (Швейцария) — 192,88
5. Эмми Пелтонен (Финляндия) — 181,79
6. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 181,49