ЧЕ-2020 ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
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Косторная выиграла чемпионат Европы в Граце, Щербакова — вторая, Трусова — третья

00:26
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Алена Косторная выиграла чемпионат Европы в австрийском Граце. 16-летняя спортсменка набрала 240,81 балла в сумме.

Второе место заняла еще одна россиянка Анна Щербакова (237,76). Третьей стала также представительница России Александра Трусова (225,34).

Грац (Австрия)

Чемпионат Европы

Женщины

Произвольная программа

1. Анна Щербакова (Россия) — 159,81

2. Алена Косторная (Россия) — 155,89

3. Александра Трусова (Россия) — 150,39

4. Алексия Паганини (Швейцария) — 124,06

5. Ева Лотта Кийбус (Эстония) — 121,54

6. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 119,27

Итог

1. Алена Косторная (Россия) — 240,81

2. Анна Щербакова (Россия) — 237,76

3. Александра Трусова (Россия) — 225,34

4. Алексия Паганини (Швейцария) — 192,88

5. Эмми Пелтонен (Финляндия) — 181,79

6. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 181,49

Чемпионат Европы по фигурному катанию

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