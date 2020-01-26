Косторная упала с тройного лутца в произвольной программе на ЧЕ

Российская фигуристка Алена Косторная представила произвольную программу на чемпионате Европы в Граце. 16-летняя спортсменка чисто исполнила каскад тройной аксель + двойной тулуп, тройной аксель, двойной аксель, тройной риттбергер, каскад тройной флип + тройной тулуп, каскад тройной флип + ойлер + тройной сальхов, но упала с тройного лутца.

Косторная набрала 155,89 балла в произвольной программе и 240,81 в сумме.