ЧЕ-2020 ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
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Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат Европы

Косторная упала с тройного лутца в произвольной программе на ЧЕ

00:25
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Российская фигуристка Алена Косторная представила произвольную программу на чемпионате Европы в Граце. 16-летняя спортсменка чисто исполнила каскад тройной аксель + двойной тулуп, тройной аксель, двойной аксель, тройной риттбергер, каскад тройной флип + тройной тулуп, каскад тройной флип + ойлер + тройной сальхов, но упала с тройного лутца.

Косторная набрала 155,89 балла в произвольной программе и 240,81 в сумме.

Чемпионат Европы по фигурному катанию

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