ЧЕ-2020 ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
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Косторная с двумя падениями исполнила произвольную программу на тренировке ЧЕ

16:54
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Вице-чемпионка России Алена Косторная с двумя ошибками исполнила произвольную программу на тренировке перед стартом женского турнира на чемпионате Европы в Граце.

Эта тренировка стала первой на турнире для учениц Этери Тутберидзе. В прогоне произвольной программы фигуристка упала с сольного тройного акселя и тройного лутца. При этом 16-летняя фигуристка допустила падение с тройного акселя на раскатке, но затем несколько раз успешно приземлила этот прыжок.

Короткую программу на турнире женщины представят 24 января в пятницу, начиная с 13.30 по московскому времени. (Екатерина Беспалова)

Чемпионат Европы по фигурному катанию

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