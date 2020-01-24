Косторная рассказала о количестве своих домашних животных

Вице-чемпионка России Алена Косторная, лидирующая после короткой программы на чемпионате Европы, отметила, что у нее дома живет целых четыре домашних питомца.

— У меня три собаки, кошка и кролик, все живут вместе и очень довольны, — сказала Косторная.

Косторная будет закрывать женский турнир на чемпионате Европы и выйдет на лед для представления своей произвольной программы 26 января в 00.16 по московскому времени. (Екатерина Беспалова)