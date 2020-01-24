Победительница финала «Гран-при» Алена Косторная лидирует после короткой программы на чемпионате Европы в австрийском Граце. Она набрала за свой прокат 84,92 балла, пол балла уступив мировому рекорду (85,45).

Второе место занимает двукратная чемпионка России Анна Щербакова, которая получила 77,95 балла. Тройку замкнула Александра Трусова — 74,95 балла.

Фигурное катание

Грац (Австрия)

Чемпионат Европы

Женщины

Короткая программа

1. Алена Косторная (Россия) — 84,92

2. Анна Щербакова (Россия) — 77,95

3. Александра Трусова (Россия) — 74,95

4. Алексия Паганини (Швейцария) — 68,82

5. Эмми Пелтонен (Финляндия) — 66,49

6. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 62,22