Короткая программа Косторной на чемпионате Европы. Она лидирует с отрывом почти в 7 баллов

Победительница финала «Гран-при» Алена Косторная представила свою короткую программу на чемпионате Европы в австрийском Граце.

Фигуристка без ошибок исполнила все прыжковые элементы — тройной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип+тройной тулуп.

Косторная набрала за свой прокат 84,92 балла, пол балла уступив мировому рекорду (85,45). Она занимает первое место после короткой программы.