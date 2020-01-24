ЧЕ-2020 ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
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Короткая программа Косторной на чемпионате Европы. Она лидирует с отрывом почти в 7 баллов

19:29
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Победительница финала «Гран-при» Алена Косторная представила свою короткую программу на чемпионате Европы в австрийском Граце.

Фигуристка без ошибок исполнила все прыжковые элементы — тройной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип+тройной тулуп.

Косторная набрала за свой прокат 84,92 балла, пол балла уступив мировому рекорду (85,45). Она занимает первое место после короткой программы.

Чемпионат Европы по фигурному катанию

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