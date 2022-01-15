Кондратюк поблагодарил тренеров и болельщиков за поддержку после победы на чемпионате Европы

Российский фигурист Марк Кондратюк поделился эмоциями после победы на чемпионате Европы в Таллине.

«Спасибо всем людям, кто был со мной рядом, кто растил, воспитывал, учил, любил, ценил, поддерживал, оберегал! Самая большая благодарность моему тренеру - Светлане Владимировне Соколовской! Без лишних слов, просто спасибо вам за все, что вы сделали и делаете для меня!

Спасибо моей семье, другим тренерам нашего штаба, друзьям, близким и вообще всем людям, кто как-то повлиял на меня! Всех безумно люблю, поддержка была невероятная, болельщики, спасибо вам за это огромное!

Странно осознавать, что 16 лет твоей жизни отражаются в одной фотографии, где на шее висит медаль, но это чистая правда!» - написал Кондратюк в Instagram.

За произвольную программу он набрал 187,50 балла. По сумме выступлений получил 286,56 балла. Кондратюк впервые в карьере стал чемпионом Европы.