Кондратюк: «Мотивация вернуться в спорт — это любовь к фигурному катанию»

Российский фигурист Марк Кондратюк поделился эмоциями после победы на чемпионате Европы в Таллине.

«Я хотел бы поблагодарить всех, кто пришел посмотреть чемпионат Европы. Очень приятно, что вы тепло встречаете спортсменом из каждой страны. И отдельно очень тепло встречаете спортсменов из России.

Мотивация вернуться в спорт — это любовь к фигурному катанию. Все просто. Отдавайтесь на сто процентов своему делу и у вас все получится», — сказал Кондратюк в эфире Первого канала.