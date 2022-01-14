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14 января, 23:02

Кондратюк: «Мотивация вернуться в спорт — это любовь к фигурному катанию»

Иван Шитик
Корреспондент
Марк Кондратюк.
Фото AFP

Российский фигурист Марк Кондратюк поделился эмоциями после победы на чемпионате Европы в Таллине.

«Я хотел бы поблагодарить всех, кто пришел посмотреть чемпионат Европы. Очень приятно, что вы тепло встречаете спортсменом из каждой страны. И отдельно очень тепло встречаете спортсменов из России.

Мотивация вернуться в спорт — это любовь к фигурному катанию. Все просто. Отдавайтесь на сто процентов своему делу и у вас все получится», — сказал Кондратюк в эфире Первого канала.

Марк Кондратюк
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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