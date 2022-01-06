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Коган: «Вылет российских фигуристов на чемпионат Европы будет проходить не централизованно»

13:17

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган высказался по поводу предстоящего чемпионата Европы в Таллине.

«Централизованного вылета не будет — все будут отправляться в Таллин в соответствии со своим расписанием», — цитирует Когана ТАСС.

Турнир пройдет с 12 по 16 января.

Российскую команду на чемпионате Европы представят: Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова; Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Евгений Семененко; пары Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова — Владимир Морозов; танцоры Александра Степанова — Иван Букин, Диана Дэвис — Глеб Смолкин, Виктория Синицина — Никита Кацалапов.

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Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Европы по фигурному катанию

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Материалы сюжета: Фигурное катание, Чемпионат Европы 2022, сборная России: участники, расписание и результаты, новости и обзоры