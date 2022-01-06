Коган: «Вылет российских фигуристов на чемпионат Европы будет проходить не централизованно»
13:17
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган высказался по поводу предстоящего чемпионата Европы в Таллине.
«Централизованного вылета не будет — все будут отправляться в Таллин в соответствии со своим расписанием», — цитирует Когана ТАСС.
Турнир пройдет с 12 по 16 января.
Российскую команду на чемпионате Европы представят: Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова; Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Евгений Семененко; пары Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова — Владимир Морозов; танцоры Александра Степанова — Иван Букин, Диана Дэвис — Глеб Смолкин, Виктория Синицина — Никита Кацалапов.
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