«Каждая из них может быть чемпионкой». Тарасова — о золотом пьедестале на чемпионате Европы

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на результаты российских фигуристок на чемпионате Европы в Таллине.

«Все наши три девочки колоссальные. Но лучше всех тренеры, которые их подготовили. Фаворитка ли Валиева на Олимпиаду? А вы что, сами не видите? Конечно. Но каждая из них может быть чемпионкой.

Я полностью согласна с оценками судей. Камила Валиева сто процентов первая, тут даже спорить глупо. Все абсолютно справедливо! Хочу поблагодарить всех наших педагогов и тренеров, которые воспитали этих трех золотых девочек. У нас они именно золотые! Надеюсь, что наши великолепные девочки на Олимпиаде выступят еще лучше», — сказала Тарасова «СЭ».

Камила Валиева впервые в карьере выиграла чемпионат Европы. В произвольной программе она успешно приземлила четверной сальхов и четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом. За прокат она получила 168,61 балла. По сумме выступлений фигуристка набрала 259,06 балла.

Второе место заняла Анна Щербакова, прыгнувшая четверной флип в произвольной программе. По сумме двух программ она набрала 237,42 балла.

Замкнула тройку Александра Трусова, успешно исполнившая два четверных прыжка в произвольной программе (234,36).