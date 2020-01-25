Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, ставшие бронзовыми призерами чемпионата Европы в австрийском Граце, отметили, что довольным своим выступлением на турнире.

- Сегодняшним прокатом очень довольны, спасибо всем большое, — сказал Букин. — Этот чемпионат длится для нас довольно долго, мы ведь приехали сюда заранее. В чем особенность танцев на льду? В том что у нас больше искусства больше, чем спорта. Неловкий поцелуй в Японии в ожидании оценок? Посмеялись потом с Сашей с этого. (Екатерина Беспалова)