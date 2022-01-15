Итоги чемпионата Европы по фигурному катанию: как выступила Валиева и ко. Live в 00.00

Сразу после произвольной программы женщин на чемпионате Европы по фигурному катанию — эфир с фигуристкой и тренером Бетиной Поповой и телекомментатором Андреем Журанковым.

Ведущая — Анастасия Рацкевич. Начало — 00:00.

Мы обсудим:

— Вторую победу Синициной и Кацалапова и серебро Степановой и Букина

— Очередной триумф Марка Кондратюка

— Состав мужчин на Олимпиаду: Мозалев или Семененко?

— Справедливы ли оценки в парном катании?

— Щербакова, Трусов и Валиева: выступления российских девушек

— Итоги женского турнира