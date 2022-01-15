Итоги чемпионата Европы по фигурному катанию: как выступила Валиева и ко. Live в 00.00
Сразу после произвольной программы женщин на чемпионате Европы по фигурному катанию — эфир с фигуристкой и тренером Бетиной Поповой и телекомментатором Андреем Журанковым.
Ведущая — Анастасия Рацкевич. Начало — 00:00.
Мы обсудим:
— Вторую победу Синициной и Кацалапова и серебро Степановой и Букина
— Очередной триумф Марка Кондратюка
— Состав мужчин на Олимпиаду: Мозалев или Семененко?
— Справедливы ли оценки в парном катании?
— Щербакова, Трусов и Валиева: выступления российских девушек
— Итоги женского турнира
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