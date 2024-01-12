Итальянцы Гиньяр и Фаббри лидируют после ритм-танца на чемпионате Европы, Дэвис и Смолкин — седьмые
Итальянские фигуристы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри лидируют после ритм-танца на чемпионате Европы. Танцевальный дуэт набрал 86,80 балла.
Второе место заняли британцы Лайла Фер и Льюис Гибсон — 85,20. Третьими финишировали Эллисон Рид и Саулюс Амбрулевичюс из Литвы — 80,73.
Выступающие за Грузию Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли седьмое место, набрав 76,33 балла.
Со всеми результатами ритм-танца на чемпионате Европы можно ознакомиться на сайте «СЭ».
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Каунас, Литва
Танцы на льду
Ритм-танец
1.Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (Италия) — 86,80
2. Лайла Фер и Льюис Гибсон (Великобритания) — 85,20
3. Эллисон Рид и Саулюс Амбрулевичюс (Литва) — 80,73
4. Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция) — 78,47
5. Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия) — 76,68
6. Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 76,36
7. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Грузия) — 76,33
8. Луасиа Демужо — Тео Ле Мерсье (Франция) — 75,69
9. Катержина Мразкова — Даниэль Мразек (Чехия) — 75,19
10. Юка Орихара — Юхо Пиринен (Финляндия) — 68,59