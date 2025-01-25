ISU не связывался с Щербаковой по поводу передачи золотой медали чемпионата Европы-2022

Международный союз конькобежцев (ISU) не связывался с фигуристкой Анной Щербаковой по поводу передачи золотой медали чемпионата Европы 2022 года. Как информирует ТАСС, на вопрос журналистов 20-летняя россиянка отрицательно помотала головой.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, отстранение отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки аннулированы, в том числе ее победа на чемпионате Европы 2022 года. Таким образом, золотую медаль европейского первенства получит Щербакова, серебро — россиянка Александра Игнатова (до замужества — Трусова), бронзу — бельгийка Луна Хендрикс.

Щербакова — олимпийская чемпионка 2022 года и чемпионка мира 2021 года. В 2021 году фигуристка в составе сборной России выиграла золото командного первенства мира.