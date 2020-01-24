Заслуженный тренер России Инна Гончаренко в интервью «СЭ» подвела итоги короткой программы у женщин на чемпионате Европы. После нее лидирует Алена Косторная (84,92) балла), вторая — Анна Щербакова (77,95), третья — Александра Трусова (74,95).

— В Сети много разговоров, что Косторная сегодня каталась не так вдохновенно. Татьяна Тарасова тоже упомянула это в эфире. Вам так показалось?

— Алена в хорошей форме, на мой взгляд. Вдохновение невозможно делать на автомате, технически программа была исполнена хорошо. Чудесный аксель, все другие прыжки на высокие оценки. Это чемпионат Европы, турнир совершенно другого уровня, для нее это первый такой турнир. Появилась, наверное, какая-то дополнительная сосредоточенность. Мне показалось, что прокат был даже увереннее, чем прошлый, где она ногами подрабатывала. Если кому-то не хватило вдохновения — ради бога.

— После выступления Алена пожаловалась на то, что после Нового года пришлось собирать все прыжки заново. Вы не заметили никакого влияния пубертата, следов раскоординации?

— Я видела, что на тренировке она срывала, но потом все делала. Здесь все вместе повлияло. Новый опыт, каток особенный, о чем все говорят. Просто она девочка молодая, не совсем опытная, вот и озвучила такие моменты, о которых более возрастной спортсмен промолчал бы. Ни в коем случае не надо за это цепляться и обсуждать, чтобы специалисты и судьи начали в это вглядываться и что-то выискивать.

— Согласны, что Щербакова после сегодняшних итогов скорее фаворит?

— Она каталась увереннее всех, это правда. Но на самом деле, все молодцы. Тройной аксель прыгнуть, как сделала Алена — это дорогого стоит, в отличие от дупеля. Откатали все без срывов, никто не улетел в таблице, все как и должно быть. Нас всех можно с этим поздравить.

— Вас в принципе не удивили оценки? У Трусовой с помаркой лучший результат сезона, компоненты у всех высокие.

— Думаю, такой эффект из-за того, что все осознают — они соревнуются между собой. То есть их имя уже работает на них. Они как будто в своей лиге.

— Сборная России идет на три золота, вчера порадовали мужчины. Можно считать, что победа Алиева ознаменует выход мужского одиночного катания из ямы?

— Думаю, да, теперь у нас есть на что надеяться. Да, на чемпионате мира будет гораздо труднее, но и Дима будет увереннее. Он отлично поработал с Евгением Рукавицыным, выбрался из непростой ситуации в прошлом сезоне. Он плакал после программы, и я вместе с ним. Это было очень сильное выступление. (Дмитрий Кузнецов)