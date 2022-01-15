Фигурное катание
Чемпионат Европы
Новости
Медальный зачет Календарь / результаты Статьи Фото
Главная
Фигурное катание
Чемпионат Европы

Сегодня, 15:28

Губерниев ждет, что Щербакова прибавит в произвольной программе на чемпионате Европы

Мария Куцубеева
Корреспондент

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от произвольной программы женщин на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония).

Падение Анны Щербаковой на&nbsp;чемпионате Европы по&nbsp;фигурному катанию. Эту сборную спасет только Туктамышева. Достойна ли ехать в Пекин Щербакова и есть ли место для Коляды?

«Я ожидаю, что Щербакова прибавит, наш лидер покажет тот же самый результат. Валиева была великолепна и в короткой программе. Конечно, хочется продолжения банкета. У нас уже был золотой пьедестал. Наши одиночницы — лучшие в мире. Я искренне болею и переживаю за них. Комментируя биатлон, я буду думать и о фигурном катании тоже», — сказал Губерниев «СЭ».

Среди женщин сборную России по фигурному катанию на чемпионате Европы-2022 будут представлять Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.

Женская произвольная программа на чемпионате Европы по фигурному катанию начнется сегодня, 15 января, в 21:30 по московскому времени.

Фигурное катание
Анна Щербакова
Дмитрий Губерниев
0
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Читайте также
Особняк за 4 миллиона долларов и двое детей: как живут Овечкин и Шубская
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Валиева упала и допустила «бабочку» на тренировке перед произвольной программой чемпионата Европы
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости