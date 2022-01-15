Губерниев ждет, что Щербакова прибавит в произвольной программе на чемпионате Европы

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от произвольной программы женщин на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония).

«Я ожидаю, что Щербакова прибавит, наш лидер покажет тот же самый результат. Валиева была великолепна и в короткой программе. Конечно, хочется продолжения банкета. У нас уже был золотой пьедестал. Наши одиночницы — лучшие в мире. Я искренне болею и переживаю за них. Комментируя биатлон, я буду думать и о фигурном катании тоже», — сказал Губерниев «СЭ».

Среди женщин сборную России по фигурному катанию на чемпионате Европы-2022 будут представлять Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.

Женская произвольная программа на чемпионате Европы по фигурному катанию начнется сегодня, 15 января, в 21:30 по московскому времени.