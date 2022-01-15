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Сегодня, 16:12

Группа Тутберидзе поздравила Тарасову и Морозова после чемпионата Европы

Екатерина Савостина
Корреспондент

Тренерский штаб Этери Тутберидзе в Instagram поздравил Евгению Тарасову и Владимира Морозова после чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллине. Пара заняла второе место.

«Поздравляем Евгению Тарасову и Владимира Морозова с серебряной медалью на чемпионате Европы. Работаем дальше», — говорится в посте.

Публикация от Teamtutberidze (@teamtutberidze_official)

Тарасова и Морозов набрали за короткую и произвольную программы 236,43 балла. Первое место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов (239,82).

Фигурное катание
Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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