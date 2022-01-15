Группа Тутберидзе поздравила Тарасову и Морозова после чемпионата Европы

Тренерский штаб Этери Тутберидзе в Instagram поздравил Евгению Тарасову и Владимира Морозова после чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллине. Пара заняла второе место.

«Поздравляем Евгению Тарасову и Владимира Морозова с серебряной медалью на чемпионате Европы. Работаем дальше», — говорится в посте.

Тарасова и Морозов набрали за короткую и произвольную программы 236,43 балла. Первое место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов (239,82).