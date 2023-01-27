Фигурное катание
Чемпионат Европы
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы Спортсмены
Команды
Главная
Фигурное катание
Чемпионат Европы

27 января, 22:47

Грассль раскрыл, что сказала ему Тутберидзе после проката на чемпионате Европы

Дмитрий Кузнецов
,
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Анастасия Плетнева
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Даниэль Грассль.
Фото Reuters

Итальянский фигурист Даниэль Грассль рассказал «СЭ», что уже успел пообщаться с тренерами после своего выступления на чемпионате Европы. В настоящее время спортсмен тренируется под руководством тренерского штаба Этери Тутберидзе.

На турнире в Финляндии Грассля сопровождают Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков.

— Моя мечта была поехать к Этери, это один из лучших тренеров. Но из-за всей ситуации это было неудобно. Я хотел попробовать тренироваться в Америке, но там было сложно. Я счастлив, что я принял такое решение. Сейчас будет долгий процесс, хочу побороться.

Что сказали тренеры? На тренировках все было лучше, я хорошо катался, хотя было трудном из-за всей ситуации. Они сказали мне много вещей, как улучшиться, мы еще увидимся через три недели. Буду работать. Я уже поговорил с Этери, она сказала, что впереди еще много работы, это только начало, — заявил фигурист.

Чемпионат Европы по фигурному катанию — смотрите в Okko!

Итальянский фигурист занял шестое место на чемпионате Европы-2023. По сумме двух программ он набрал 230,83 балла. Победил француз Адам Сяо Хим Фа.

Фигурное катание
Даниэль Грассль
Этери Тутберидзе
28
0
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Читайте также
Чемпион Германии Старостин рассказал о смене спортивного гражданства и связях с Россией
Президент МОК выступил за возвращение российских спортсменов
Британский полковник назвал две проблемы для Зеленского в случае наступления РФ
ВСУ обстреляли из артиллерии медучреждение в Новой Каховке
Зампостпреда РФ при ООН заявил о причастности США к гибели людей в Новоайдаре
Медведев заявил, что третья мировая война вряд ли будет на танках и истребителях
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Грассль назвал чемпионат Европы самым тяжелым соревнованием в своей карьере

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023: все результаты
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости