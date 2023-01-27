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27 января, 22:46

Грассль назвал чемпионат Европы самым тяжелым соревнованием в своей карьере

Дмитрий Кузнецов
,
Анастасия Плетнева
Корреспондент
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Даниэль Грассль.
Фото Reuters

Итальянский фигурист Даниэль Грассль оценил свое выступление на чемпионате Европы. Он также рассказал, что получает много поддержки со стороны Федерации фигурного катания Италии.

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— Конечно, было не лучшее выступление, было сложно. Но сегодня я достаточно рад. Сложно соревнование и самое сложное в карьере, так как было много давления из-за всего, но я счастлив.

Олимпиада в Италии? Моя цель — поехать туда. Сейчас все соревнования — это практика, чтобы быть уверенным и готовым к Играм. Это цель моей карьеры. В целом, у нас классная команда, все хотят большего — Маттео Риццо, Николай Мемола.

Сезон сложный. После Олимпиады я хотел изменений, нового опыта. Я поехал в Америку, теперь в Москву. Я сделал лучшее решение, хотя оно сложное из-за всей ситуации, но я должен был это сделать, чтобы иметь шанс на медаль на Играх. Это долгий процесс. Я хочу работать еще усерднее.

Федерация Италии и многие итальянцы поддерживают меня. Конечно, всегда легко судить, когда ты фанат, но я думаю, это было лучшее решение для моей карьеры. Я очень благодарен, что многие люди понимают меня, многие, кто близки мне, знают, что это хорошее решение. Надеюсь, что в следующем сезоне вы увидите результаты работы.

Я более счастлив сегодня, потому что я боролся, мне понравилось, как я это делал. Как я говорил, это самое сложное соревнование в моей карьере. Я поговорил со многими людьми, они поддержали меня, что сделало меня счастливее. Теперь надо больше работать, — сказал Грассль «СЭ».

Итальянский фигурист занял шестое место на чемпионате Европы-2023. По сумме двух программ он набрал 230,83 балла. Победил француз Адам Сяо Хим Фа.

Фигурное катание
Даниэль Грассль
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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