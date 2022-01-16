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Сегодня, 20:00

Глейхенгауз — болельщикам: «Поддержите пожалуйста всех, кто заслуженно отобрался на Олимпиаду»

Даниил Глейхенгауз подвел итоги чемпионата Европы по фигурному катанию
Екатерина Савостина
Корреспондент

Хореограф команды Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз высказался о выступлении подопечных на чемпионате Европы в Таллине.

«Хочу поздравить Камилу Валиеву с золотом, Анну Щербакову с серебром, Александру Трусову с бронзой! Евгению Тарасову и Владимира Морозова с серебром! Морис был шикарен в короткой программе, не все получилось в произвольной, но спасибо за борьбу! Диану Дэвис и Глеба Смолкина с прекрасным дебютом, вы огромные молодцы!

Всю нашу дружную команду поздравляю с тем, что мы справились и двигаемся дальше! Я не буду углубляться в детали, но люди, будьте добрее. Каждая девушка по-своему прекрасна, каждая из них посвятила всю свою жизнь нашему виду спорта, как и все в нашей сборной команде России! Впереди самый важный турнир для каждого спортсмена! Мы с детства мечтаем попасть на Олимпиаду! Поддержите пожалуйста всех, кто туда заслуженно отобрался и будет представлять нашу страну! Спасибо, всем любви», — написал Глейхенгауз в Instagram.

Камила Валиева стала первой, набрав 259,06 балла. Анна Щербакова заняла второе место (237,42), Александра Трусова — третье (234,36).

Фигурное катание
Даниил Глейхенгауз
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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