Гийом Сизерон: «Чистоты прокату не хватило»

Французский фигурист Гийом Сизерон считает, что неидеальный прокат помешал ему в паре с Габриэллой Пападакис выиграть чемпионат Европы в танцах на льду. Французская пара уступила россиянам Виктории Синициной и Никите Кацалапову.

— Мы были счастливы, проживая жизнь на льду, чувствовали мощную связь и получали удовольствие, — цитирует AFP Сизерона. — Но по ходу развития программы теряли некоторые очки. Это нельзя назвать ошибками, но чистоты не хватало. Мы знали это, хотя могло быть и хуже. Мы набрали много очков, положение плотное. Этот турнир не был идеальным для нас. Такое случается. Это еще больше подтолкнет нас к работе. Важно знать, как прийти в норму и извлечь что-то положительное, когда не все идет по плану. Будем работать еще больше. Это разжигает в нас огонь, мы должны быть лучше. Этот результат нам поможет.