ЧЕ-2020 ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
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Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат Европы

«Гениально». Татьяна Тарасова — о прокате Щербаковой

00:12
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Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление россиянки Анны Щербаковой в произвольной программе на чемпионате Европы в австрийском Граце.

— Гениально. Она такая стала пластичная, — сказала Тарасова в эфире «Первого канала». Она так органично вписывается в свою музыку. И при этом такая внутренняя сила, когда она держит себя в таком напряжении. Лутц-тулуп 4-3 она сделала лучше любого мужика, который катается на планете Земля. Все было потрясающе.

Чемпионат Европы по фигурному катанию

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