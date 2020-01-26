Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление россиянки Анны Щербаковой в произвольной программе на чемпионате Европы в австрийском Граце.

— Гениально. Она такая стала пластичная, — сказала Тарасова в эфире «Первого канала». Она так органично вписывается в свою музыку. И при этом такая внутренняя сила, когда она держит себя в таком напряжении. Лутц-тулуп 4-3 она сделала лучше любого мужика, который катается на планете Земля. Все было потрясающе.