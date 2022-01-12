Галлямов перед чемпионатом Европы тренировался с забинтованной кистью

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной на официальных тренировках на чемпионате Европы в Таллине занимался с забинтованной левой кистью.

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной на официальных тренировках на чемпионате Европы в Таллине занимался с забинтованной левой кистью.

«Это старая травма. Для предотвращения сильных болей он просто бинтует руку. Ничего серьезного», — цитирует РИА Новости Спорт тренера пары Артура Минчука.

Сегодня, 12 января, спортивные пары исполнят произвольную программу. От России также выступят Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Евгения Тарасова/Владимир Морозов.