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Сегодня, 12:06

Галлямов перед чемпионатом Европы тренировался с забинтованной кистью

Виктория Кравченко
Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной на официальных тренировках на чемпионате Европы в Таллине занимался с забинтованной левой кистью.

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной на официальных тренировках на чемпионате Европы в Таллине занимался с забинтованной левой кистью.

«Это старая травма. Для предотвращения сильных болей он просто бинтует руку. Ничего серьезного», — цитирует РИА Новости Спорт тренера пары Артура Минчука.

Сегодня, 12 января, спортивные пары исполнят произвольную программу. От России также выступят Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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