Габриэла Пападакис: «Нам нужно было это поражение»

Четырехкратные чемпионы мира в танцах на льду Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон после сенсационного проигрыша чемпионата Европы отметили, что знали россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов подобрались к ним по баллам уже вплотную.

После ритм-танца российская пара уступала французам 0,05 балла, а победила с превосходством в 0,14 балла. Это поражение для Пападакис и Сизерона стало первым с 2015 года.

— Сегодня мы допустили несколько ошибок, — сказала Пападакис. — И это станет для нас хорошим уроком. Считаю, нам нужно было это поражение, мы не можем всегда побеждать, в принципе, были к этому готовы (Екатерина Беспалова)

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