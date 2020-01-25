Габриэла Пападакис: «Мы знали, что у нас нет права на ошибку»

Французская фигуристка Габриэла Пападакис считает, что ошибки помешали ей в паре с Гийомом Сизероном выиграть чемпионат Европы в танцах на льду. Французская пара уступила россиянам Виктории Синициной и Никите Кацалапову.

— Мы знали, что положение пар очень тесное, что у нас нет права на ошибку, но все же мы допустили ошибки, — цитирует AFP Пападакис. — Когда ошибаешься, теряешь возможность выиграть титул. Это неизбежно. Мы разочарованы. Но в целом от турнира получили удовольствие, пообщались с публикой, зарядились эмоциями. Именно в такие моменты мы должны извлекать уроки. Мы выиграли почти все турниры в последние годы, чем очень гордимся. Нам повезло найти друг друга, создать отличную команду. Это часть нашего успеха.