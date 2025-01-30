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Сегодня, 19:02

Адам Сяо Хим Фа лидирует после короткой программы на чемпионате Европы

Руслан Минаев
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Адам Сяо Хим Фа.
Фото Reuters

Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа выиграл короткую программу на чемпионате Европы. Турнир проходит в Таллине (Эстония).

Он набрал 93,12 балла. Второе место занимает грузин Ника Эгадзе — 91,94 балла. Третьим стал Владимир Самойлов, представляющий Польшу (85,98).

1 февраля мужчины представят произвольную программу.

Со всеми результатами короткой программы у мужчин можно ознакомиться на сайте «СЭ».

Адам Сяо Хим Фа
Владимир Самойлов
Ника Эгадзе
Чемпионат Европы по фигурному катанию
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