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Сегодня, 18:30

Чемпионат Европы по фигурному катанию: прямая трансляция произвольной программы женщин

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
В субботу, 15 января, в Таллине завершится чемпионат Европы по фигурному катанию.

В четвертый соревновательный день женщины представят свои произвольные программы. Начало — в 19.30. Следить за выступлениями в прямом эфире можно на сайте Первого канала и с помощью трансляции на сайте «СЭ».

Все три российские фигуристки выйдут на лед в заключительной, шестой, разминке. Камила Валиева выступит последней из 24 фигуристок (ориентировочно в 23:16), Анна Щербакова — 21-й (22:55), а Александра Трусова — 22-й (23:00).

После короткой программы лидирует Камила Валиева, Александра Трусова — третья.

Время выхода на лед российских фигуристок:

Анна Щербакова (Россия) — 22.55

Александра Трусова (Россия) — 23.00

Камила Валиева (Россия) — 23.16

Чемпионат Европы по фигурному катанию: расписание и список участников

Фигурное катание
Александра Трусова
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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