Мишина и Галлямов закроют короткую программу пар на чемпионате Европы
16:30
Стал известен порядок выступлений пар в короткой программе на чемпионате Европы. Жеребьевка спортивных пар прошла в цифровом формате без участия фигуристов. В связи с эпидемиологической ситуацией жребий определил компьютер.
В первый соревновательный день пары выступят с короткими программами. Начало — 19.45 по московскому времени, прямая трансляция — сайт Первого канала, Eurosport 2, с 22.35 — Первый канал.
Все три российские пары выступят в заключительной, шестой, разминке. Евгения Тарасова и Владимир Морозов выйдут на лед 19-ми, действующие чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — 20-ми, Мишина и Галлямов — 21-ми.
Произвольные программы пары представят 13 января.
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Материалы сюжета: Фигурное катание, Чемпионат Европы 2022, сборная России: участники, расписание и результаты, новости и обзоры
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