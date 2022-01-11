Мишина и Галлямов закроют короткую программу пар на чемпионате Европы

Стал известен порядок выступлений пар в короткой программе на чемпионате Европы. Жеребьевка спортивных пар прошла в цифровом формате без участия фигуристов. В связи с эпидемиологической ситуацией жребий определил компьютер.

В первый соревновательный день пары выступят с короткими программами. Начало — 19.45 по московскому времени, прямая трансляция — сайт Первого канала, Eurosport 2, с 22.35 — Первый канал.

Все три российские пары выступят в заключительной, шестой, разминке. Евгения Тарасова и Владимир Морозов выйдут на лед 19-ми, действующие чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — 20-ми, Мишина и Галлямов — 21-ми.

Произвольные программы пары представят 13 января.