Польская фигуристка Куракова: «Если бы каталась ради баллов, перешла бы в другую страну»

Польская фигуристка, экс-россиянка Екатерина Куракова рассказала о впечатлениях от прошедшего чемпионата Европы. Куракова была в шаге от того, чтобы стать лучшей после трио учениц Этери Тутберидзе — она набрала 204,73 балла и заняла пятое место, проиграв в борьбе за четвертую позицию бельгийке Луне Хендрикс (207,97 балла).

— Классные ощущения, спасибо всем! Мне было так приятно кататься, я просто счастлива, что я здесь. Наверное, это мне очень помогло — я здесь просыпалась без волнения, думала: «Блин, да ситуация на свете такая сложная, что так здорово, что мы проводим эти соревнования!» Везде ковид, ты не знаешь, что будет завтра, может, мы вообще все умрем. Ну, фигурально выражаясь. (смеется) Надеюсь, все в нашей жизни будет хорошо!

— В короткой программе вы все сделали чисто, но проиграли Анне Щербаковой с падением. Не удивило?

— Я не смотрела прокаты других девочек. Я делаю свое, когда думаю о баллах, мне это очень мешает. Иногда думала: «Ну как так? Я катаюсь, а где оценки выше?» А потом спрашиваю себя — я наслаждаюсь оценками или тем, что делаю? Конечно, второе. Если бы я делала все это только для оценок, то закончила бы и начала кататься за другую страну. Для меня сейчас смысл жизни — фигурное катание, и мне нравится, что я делаю.

— Какое ощущение от того, что выходите в одной разминке с Валиевой, Щербаковой, Трусовой?

— Я вышла и такая: «Какая же я крутая!» Извините за мою нескромность. Встала в первую позу — надо показать! Вот и постаралась здесь показать. (смеется)