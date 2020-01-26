Елизавета Туктамышева: «Постараюсь попасть на чемпионат Европы. В первую очередь я спортсменка, а не комментатор»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от работы в качестве комментатора на чемпионате Европы в Граце. Чемпионка мира и Европы-2015 выразила надежду, что на следующий турнир ей удастся поехать в качестве участницы.

«Впервые за 14 лет российские фигуристы завоевали золото чемпионата Европы по всех дисциплинах

Мне предоставилась возможность наблюдать и комментировать триумф наших фигуристов в Граце. Без лишних слов: 10 медалей (4 золотые, 3 серебряные, 3 бронзы)!!

Так круто быть частью такого события, как это, особенно интересно было оказаться на чемпионате Европы не со стороны зрителя, а со стороны комментатора — незабываемый опыт.

Однако на следующий год я приложу все усилия, чтобы попасть в число участников. Все-таки прежде всего я — спортсменка, а потом комментатор", — написала Туктамышева в Instagram, приложив серию снимков, первый из которых сделан спецкором «СЭ» Дарьей Исаевой.