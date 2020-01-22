Чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева посетовала на неудачи Александра Самарина в короткой программе на чемпионате Европы. Самарин упал при исполнении четверного тулупа и на данный момент идет девятым.

— Жалко, что не получилось все сделать Александру, — сказала Туктамышева в эфире Первого канала. — Четверной тулуп — вроде более легкий элемент, чем четверной флип. Думали: сейчас будет каскад, но в итоге не получился совершенно четверной тулуп. Недокрут, и еще без каскада остался. И на лутце посчитали недокрут, хотя мне показалось, его не было.

Очень переживала за тройной аксель, но, к счастью, выполнил его хорошо, без помарок.