ЧЕ-2020 ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
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Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат Европы

Елизавета Туктамышева: «Мне никогда не предлагали выступать за другую страну»

24 января 2020, 23:54
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Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева прокомментировала слухи о том, что она может сменить спортивное гражданство. Фигуристка подчеркнула, что у нее не было таких предложений.

— Это все пустые разговоры, — цитирует «Комсомольская правда» Туктамышеву. — Мне никогда не предлагали выступать за другую страну. А если бы предложили, я бы отказалась. Я никогда не собиралась менять гражданство. Не собираюсь это делать и сейчас.

Дополнительная информация

https://www.crimea.kp.ru/daily/27083.7/4154566/

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