Елизавета Туктамышева: «Мне никогда не предлагали выступать за другую страну»
24 января 2020, 23:54
Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева прокомментировала слухи о том, что она может сменить спортивное гражданство. Фигуристка подчеркнула, что у нее не было таких предложений.
— Это все пустые разговоры, — цитирует «Комсомольская правда» Туктамышеву. — Мне никогда не предлагали выступать за другую страну. А если бы предложили, я бы отказалась. Я никогда не собиралась менять гражданство. Не собираюсь это делать и сейчас.
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...