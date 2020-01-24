Елизавета Туктамышева: «Мне никогда не предлагали выступать за другую страну»

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева прокомментировала слухи о том, что она может сменить спортивное гражданство. Фигуристка подчеркнула, что у нее не было таких предложений.

— Это все пустые разговоры, — цитирует «Комсомольская правда» Туктамышеву. — Мне никогда не предлагали выступать за другую страну. А если бы предложили, я бы отказалась. Я никогда не собиралась менять гражданство. Не собираюсь это делать и сейчас.