ЧЕ-2020 ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
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Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат Европы

Екатерина Бойкова: «Не могу сказать, что мы что-то поменяли в подготовке»

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Российский дуэт Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали свою победу на чемпионате Европы в парном разряде.

— Хочу сказать спасибо всем, кто пришел. Спасибо за вашу энергию, за ваше внимание. Спасибо великолепной Австрии и великолепному Грацу, — сказал Козловский в эфире Первого канала.

— Сейчас мы очень восхищены. Это наш первый европейский титул, — отметила Бойкова.

— Что вы поменяли в своей подготовке?

— Ничего не могу сказать. Мы усердно работали, не могу сказать, что мы что-то поменяли, просто стараемся больше концентрироваться, — выразила мнение Бойкова.

— Мы благодарны нашей команде, всем, кто помогает нам двигаться дальше, — добавил ее партнер.

Чемпионат Европы по фигурному катанию

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