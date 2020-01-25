Екатерина Бойкова: «Не могу сказать, что мы что-то поменяли в подготовке»

Российский дуэт Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали свою победу на чемпионате Европы в парном разряде.

— Хочу сказать спасибо всем, кто пришел. Спасибо за вашу энергию, за ваше внимание. Спасибо великолепной Австрии и великолепному Грацу, — сказал Козловский в эфире Первого канала.

— Сейчас мы очень восхищены. Это наш первый европейский титул, — отметила Бойкова.

— Что вы поменяли в своей подготовке?

— Ничего не могу сказать. Мы усердно работали, не могу сказать, что мы что-то поменяли, просто стараемся больше концентрироваться, — выразила мнение Бойкова.

— Мы благодарны нашей команде, всем, кто помогает нам двигаться дальше, — добавил ее партнер.