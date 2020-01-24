Дмитрий Алиев: «Для меня это великий день»

Российский фигурист Дмитрий Алиев, победивший на чемпионате Европы, отметил, что такие успешные выступления всегда окрыляют.

— Безумно счастлив, внутри меня фейерверк, радость, — сказал Алиев. — Сегодня великий день в российском мужском катании? Он таковой в первую очередь для меня, победа над собой, самый счастливый день в спортивной карьере, который только мог быть. Благодаря таким стартам появляется уверенность и вера в самого себя. Да блин, счастливый я сегодня. Эта победа стала первой для мужчин-одиночников на чемпионатах Европы с 2012 года. (Екатерина Беспалова)