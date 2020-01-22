Дмитрий Алиев: «Было время Фернандеса, сейчас приходит новое поколение»

Чемпион России Дмитрий Алиев, занимающий второе место после короткой программы в мужском турнире на чемпионате Европы по фигурному катанию, отметил, что уважает семикратного чемпиона Европы Хавьера Фернандеса, но сейчас в истории континентальных первенств начинается новая эра. Победной на прошлогоднем чемпионате Европы испанец завершил профессиональную карьеру.

— Хавьер Фернандес вошел в историю чемпионатов Европы и я горжусь, что знаю такого человека в принципе, — сказал Алиев. — Было время Хавьера, когда он побеждал, cейчас здесь другие люди. Выступает тот же Артур Даниелян впервые. Приходит новое поколение, которое может стоять на пъдестале чемпионата Европы.

Произвольную программу на турнире мужчины-одиночники представят 23 января в четверг, начиная с 20.30 по московскому времени. (Екатерина Беспалова)