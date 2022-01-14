Дэвис и Смолкин высказались о судьях на чемпионате Европы по фигурному катанию

Российские танцоры Диана Дэвис и Глеб Смолкин прокомментировали свой результат в ритм-танце на чемпионате Европы в Таллине.

— Ощущения от дебюта неплохие. Можем лучше, знаем, где можно было сильнее, мощнее. На самом деле везде. Для начала неплохо, но всегда хочется большего.

— 73,32 — это гораздо меньше, чем было у вас на турнире в Варшаве — 81,30.

— Я бы не сравнивал с Варшавой, там был турнир серии В, а тут чемпионат Европы, предолимпийский старт для европейцев. Совсем разные вещи. Неплохие баллы, посмотрим, что остальные покажут. Мы не ориентируемся на этом турнире на оценки, это для нас не столь важно.

— Какая цель на этом турнире, какое место хотелось бы занять? Кроме традиционного желания показать максимум.

— Зря вы думаете, что «кроме», это как раз самое важное. Есть судьи, их достаточно много, они будут меняться и перед произвольным танцем. Девять арбитров, три человека в техбригаде. Многие нас не видели в этом сезоне, многие помнят с юниорского чемпионата мира, а мы надеемся, что сейчас перед ними предстанет совсем другая пара, улучшенная, матерая. Задача — показать себя наилучшим образом, чтобы нас запомнили, о нас знали, нас имели в виду.