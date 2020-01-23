Денис Ходыкин: «Не надо успокаиваться, надо уметь катать с нервозностью»

Российский фигурист Денис Ходыкин, занявший в паре с Дарьей Павлюченко? второе место в короткой программе, отметил, что нужно уметь кататься с нервозностью. Они получили за прокат 74,92 балла.

— Мы довольны выступлением, единственное — прокат мог показаться немного нервным, — цитирует ТАСС Ходыкина. — Я был спокоен, Даша нервничала, что не должно было повлиять, это нечастое явление. Мы самодостаточны, каждый сам себя настраивает. Не надо успокаиваться, надо уметь катать с нервозностью.