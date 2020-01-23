ЧЕ-2020 ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
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Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат Европы

Денис Ходыкин: «Не надо успокаиваться, надо уметь катать с нервозностью»

03:19
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Российский фигурист Денис Ходыкин, занявший в паре с Дарьей Павлюченко? второе место в короткой программе, отметил, что нужно уметь кататься с нервозностью. Они получили за прокат 74,92 балла.

— Мы довольны выступлением, единственное — прокат мог показаться немного нервным, — цитирует ТАСС Ходыкина. — Я был спокоен, Даша нервничала, что не должно было повлиять, это нечастое явление. Мы самодостаточны, каждый сам себя настраивает. Не надо успокаиваться, надо уметь катать с нервозностью.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7584763

Чемпионат Европы по фигурному катанию

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