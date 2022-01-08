Делла Моника и Гуаризе снялись с чемпионата Европы по фигурному катанию
10:51
Итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе, выступающие в парном катании, снялись с чемпионата Европы по фигурному катанию 2022 года, сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU).
Делла Моника и Гуаризе являются трехкратные чемпионами Италии, а также бронзовыми призерами зимней Универсиады в 2013 году.
Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет в Таллине с 10 по 16 января.
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