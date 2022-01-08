Делла Моника и Гуаризе снялись с чемпионата Европы по фигурному катанию

Итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе, выступающие в парном катании, снялись с чемпионата Европы по фигурному катанию 2022 года, сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU).

Делла Моника и Гуаризе являются т рехкратные чемпионами Италии, а также бронзовыми призерами зимней Универсиады в 2013 году.

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет в Таллине с 10 по 16 января.