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Делла Моника и Гуаризе снялись с чемпионата Европы по фигурному катанию

10:51
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Итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе, выступающие в парном катании, снялись с чемпионата Европы по фигурному катанию 2022 года, сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU).

Делла Моника и Гуаризе являются трехкратные чемпионами Италии, а также бронзовыми призерами зимней Универсиады в 2013 году.

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет в Таллине с 10 по 16 января.

Дополнительная информация:

https://results.isu.org/events/ec2022_Pairs.htm

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Карен Саркисян все материалы автора

Чемпионат Европы по фигурному катанию

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