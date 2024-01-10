Чемпионат Европы: расписание и где смотреть трансляции 10 января

Чемпионат Европы по фигурному катанию начнется в среду, 10 января. В первый соревновательный день мужчины и пары представят свои короткие программы. Российские фигуристы не принимают участия в европейском первенстве из-за отстранения.

Следить за выступлениями в прямом эфире можно с помощью онлайн-платформы Okko Sport. Пары выйдут на лед в 14.00 по московскому времени. Мужчины покажут свои программы в 18.15.

Среди участников 7 фигуристов, выступающих в мужском одиночном катании, которые родились в России и сменили спортивное гражданство. В парном катании сразу 8 спортсменов-бывших россиян.

Расписание чемпионата Европы-2024 10 января

Пары, короткая программа — 14.00

Мужчины, короткая программа — 18.15

На чемпионате Европы-2024 будет разыграно четыре комплекта медалей: в мужском одиночном разряде, женском одиночном разряде, парном катании и танцах на льду. В ходе соревнований также будут определены квоты для каждой федерации на участие в европейском первенстве 2025 года.