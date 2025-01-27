Чемпионат Европы: даты и место проведения в 2025 году

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2025 состоится с 27 января по 2 февраля

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2025 состоится с 27 января по 2 февраля. Турнир пройдет на арене «Тондираба-холл» в Таллине (Эстония). Будут разыграны медали в мужском, женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.

В ЧЕ примут участие 115 фигуристов: 34 одиночника, 33 одиночницы, 18 спортивных пар и 30 танцевальных дуэтов.

В России чемпионат Европы в прямом эфире покажет платформа «Окко Спорт» по платной подписке.

Российские фигуристы не принимают участие в турнире из-за отстранения Международного союза конькобежцев. Однако в соревнованиях будут выступать россияне, которые сменили гражданство.

Чемпионат Европы по фигурному катанию: календарь в актуальном виде, медальный зачет, новости и статьи