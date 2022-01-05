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Бойкова и Козловский поделились ожиданиями от чемпионата Европы по фигурному катанию

17:17
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Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский поделились ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы.

«С каким настроем подходим к старту? С таким же, как и к остальным соревнованиям: мы должны сделать свою работу, все, что от нас зависит. Если мы выполним, то будем довольны, и наша команда тоже», — приводит слова Бойковой пресс-служба ФФККР.

Козловский отметил, что перед стартом важно немного расслабиться.

«Сейчас самое важное — после чемпионата России немного расслабиться, отдохнуть психологически, не теряя внутренней концентрации и собранности, потому что грядущие старты начинаются в самые короткие промежутки времени. Побеждать всегда приятно. Мы работаем для того, чтобы выигрывать и побеждать».

Чемпионат Европы пройдет с 10 по 16 января в Таллине (Эстония). Россию также представят Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Дополнительная информация:

https://fsrussia.ru/intervyu/5932-aleksandra-bojkova-dmitrij-kozlovskij-tamara-nikolaevna-moskvina-khochet-lyubym-sposobom-sdelat-sportsmenov-luchshe.html

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Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат Европы по фигурному катанию

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