Бойкова и Козловский поделились ожиданиями от чемпионата Европы по фигурному катанию

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский поделились ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы.

«С каким настроем подходим к старту? С таким же, как и к остальным соревнованиям: мы должны сделать свою работу, все, что от нас зависит. Если мы выполним, то будем довольны, и наша команда тоже», — приводит слова Бойковой пресс-служба ФФККР.

Козловский отметил, что перед стартом важно немного расслабиться.

«Сейчас самое важное — после чемпионата России немного расслабиться, отдохнуть психологически, не теряя внутренней концентрации и собранности, потому что грядущие старты начинаются в самые короткие промежутки времени. Побеждать всегда приятно. Мы работаем для того, чтобы выигрывать и побеждать».

Чемпионат Европы пройдет с 10 по 16 января в Таллине (Эстония). Россию также представят Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Евгения Тарасова/Владимир Морозов.