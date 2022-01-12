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Сегодня, 19:32

Бестемьянова поделилась впечатлениями от выступления российских фигуристов на чемпионате Европы

Екатерина Савостина
Корреспондент

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова довольна результатами российских одиночников в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине.

«Прекрасные и чудесные впечатления. Я очень рада за всех парней и горжусь ими. Катались просто здорово. Разница в несколько сотых между ними вообще сейчас неважна. Они такие разные, что даже не нужно их сравнивать. Классные и стильные. Просто чудо! Огромное удовольствие наблюдать, как разные наши школы соревнуются между собой и добиваются успеха. Конечно, есть хорошие шансы, что они так и останутся все трое на пьедестале. Просто нужно кататься без ошибок», — приводит слова Бестемьяновой Sport24.

Андрей Мозалев выиграл короткую программу (99,76). Второе промежуточное место занимает Марк Кондратюк (99,06). Замыкает тройку Евгений Семененко (99,04).

Произвольные программы одиночники представят 14 января.

Фигурное катание
Наталья Бестемьянова
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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