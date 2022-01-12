Бестемьянова поделилась впечатлениями от выступления российских фигуристов на чемпионате Европы

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова довольна результатами российских одиночников в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине.

«Прекрасные и чудесные впечатления. Я очень рада за всех парней и горжусь ими. Катались просто здорово. Разница в несколько сотых между ними вообще сейчас неважна. Они такие разные, что даже не нужно их сравнивать. Классные и стильные. Просто чудо! Огромное удовольствие наблюдать, как разные наши школы соревнуются между собой и добиваются успеха. Конечно, есть хорошие шансы, что они так и останутся все трое на пьедестале. Просто нужно кататься без ошибок», — приводит слова Бестемьяновой Sport24.

Андрей Мозалев выиграл короткую программу (99,76). Второе промежуточное место занимает Марк Кондратюк (99,06). Замыкает тройку Евгений Семененко (99,04).

Произвольные программы одиночники представят 14 января.