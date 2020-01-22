Авербух считает, что россиянки займут все три места на пьедестале на ЧЕ

Чемпион мира-2002 и серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух дал прогноз на чемпионат Европы по фигурному катанию. Он предположил, что в женском катании весь пьедестал займут россиянки.

— Наши фигуристы традиционно — фавориты континентального первенства, — цитируют Авербуха «Известия». — Предстоящий чемпионат Европы не станет исключением. Причем речь идет не только о женском катании, но и об остальных дисциплинах, где российские спортсмены имеют хорошие шансы если не на победу, то на место в призовой тройке. Но особняком, конечно, стоят наши фигуристки. Конечно, всегда могут быть неожиданности, но сейчас риск минимален, и, скорее всего, борьба за победу пойдет между россиянками, которые займут все три места на пьедестале.

В женском катании на чемпионате Европы Россию будут представлять Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова. Соревнования пройдут в австрийском Граце с 22 по 26 января.