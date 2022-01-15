Анна Щербакова: «После финальной позы яркие эмоции перекрывают все, что было до этого»

Российская фигуристка Анна Щербакова поделился эмоциями после завершения чемпионата Европы в Таллине.

«Только что для себя поняла, что после финальной позы яркие эмоции перекрывают все, что было до этого. Все волнения, переживания. До проката мне казалось, что эти два дня одни из худших в моей жизни, что это невозможно пережить, было много ненужных мыслей. А после проката понимаю, что не так уж все это было и страшно. Радостные эмоции все перекрывают.

Что было худшим в эти два дня? После падения в короткой было очень тяжело морально. Было ощущение, что все потеряно, потеряла уверенность в себе. Мысли были, что до произвольной программы ты просто доживаешь до очередного провала. Наверное, мне повезло, что был день перерыва и сегодня перед прокатом я была уже очень заряжена на хороший прокат.

Задача каждого спортсмена — в нужный момент показать самое лучшее. Вопрос в том, как сильно на тебя влияет волнение. У меня тоже случилась неудача в короткой, после которой было необходимо снова вернуть уверенность, которая мне помогала. Прокат все равно был нервный, я ни на секунду не отключалась. На любом элементе может быть ошибка, так что до финальной позы контролировала все до мелочей, чтобы не было глупостей, за которые я потом буду себя корить», — сказала Щербакова.

По сумме двух программ она набрала 237,42 балла и заняла итоговое второе место.