Фигурное катание
Чемпионат Европы
Новости
Медальный зачет Календарь / результаты Статьи Фото
Главная
Фигурное катание
Чемпионат Европы

15 января, 23:35

Анна Щербакова: «После финальной позы яркие эмоции перекрывают все, что было до этого»

Дмитрий Кузнецов
,  
Сергей Федоров

Российская фигуристка Анна Щербакова поделился эмоциями после завершения чемпионата Европы в Таллине.

«Только что для себя поняла, что после финальной позы яркие эмоции перекрывают все, что было до этого. Все волнения, переживания. До проката мне казалось, что эти два дня одни из худших в моей жизни, что это невозможно пережить, было много ненужных мыслей. А после проката понимаю, что не так уж все это было и страшно. Радостные эмоции все перекрывают.

Что было худшим в эти два дня? После падения в короткой было очень тяжело морально. Было ощущение, что все потеряно, потеряла уверенность в себе. Мысли были, что до произвольной программы ты просто доживаешь до очередного провала. Наверное, мне повезло, что был день перерыва и сегодня перед прокатом я была уже очень заряжена на хороший прокат.

Задача каждого спортсмена — в нужный момент показать самое лучшее. Вопрос в том, как сильно на тебя влияет волнение. У меня тоже случилась неудача в короткой, после которой было необходимо снова вернуть уверенность, которая мне помогала. Прокат все равно был нервный, я ни на секунду не отключалась. На любом элементе может быть ошибка, так что до финальной позы контролировала все до мелочей, чтобы не было глупостей, за которые я потом буду себя корить», — сказала Щербакова.

По сумме двух программ она набрала 237,42 балла и заняла итоговое второе место.

Анна Щербакова
5
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Читайте также
«Его игра обернется гражданскими беспорядками». Джокович — снова в отеле с нелегальными мигрантами
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Валиева впервые в карьере выиграла чемпионат Европы, Щербакова — вторая, Трусова — третья

«Каждая из них может быть чемпионкой». Тарасова — о золотом пьедестале на чемпионате Европы
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости