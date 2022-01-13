Андрей Букин высказался о мировом рекорде Камилы Валиевой на чемпионате Европы

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Андрей Букин оценил прокат Камилы Валиевой в короткой программе чемпионата Европы.

За прокат она получила 90,45 балла и установила новый мировой рекорд.

«Я очень рад за девочку. Но она еще девочка. Не думаю, что у нее неокрепшая психика, в этом плане нее все хорошо. Но мы — суеверные люди. Все пойдет как пойдет», — цитирует Букина RT.

В короткой порграмме Валиева прыгнула тройной аксель, тройной флип и тройной лутц в каскаде с тройным тулупом.

Произвольные программы фигуристки представят 15 января.